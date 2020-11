Coronavirus in Liguria, indice Rt a 1,1. Toti: «Spero in rapido ritorno nella zona gialla»

Genova. «Gli ultimi numeri ci dicono che l’indice Rt sta scendendo in Liguria. Dall’Rt a quota 1,5 di quattro settimane fa siamo passati attorno a uno, probabilmente l’effetto delle misure previste per le zone arancione ci consentirà di scendere sotto uno nelle prossime settimane. Ci auguriamo un rapido ritorno nella zona gialla: grazie a una serie di misure per il contenimento del contagio prese anche a livello locale, con ogni probabilità siamo riusciti a mitigare l’impatto della malattia nonostante la Liguria abbia conosciuto in anticipo una sua recrudescenza». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel quotidiano aggiornamento sulla situazione covid in Liguria.

... » Leggi tutto