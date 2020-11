Covid, Toti: “Rt in Liguria in calo, auspichiamo un rapido ritorno nella zona gialla”

Liguria. “I numeri di oggi ci dicono che l’indice Rt sta scendendo in Liguria. Dall’Rt a quota 1,5 di quattro settimane fa siamo passati attorno a uno, probabilmente l’effetto delle misure previste per le zone arancione ci consentirà di scendere sotto uno nelle prossime settimane. Ci auguriamo un rapido ritorno nella zona gialla: grazie a una serie di misure per il contenimento del contagio prese anche a livello locale, con ogni probabilità siamo riusciti a mitigare l’impatto della malattia nonostante la Liguria abbia conosciuto in anticipo una sua recrudescenza”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera nel quotidiano aggiornamento sulla situazione covid in Liguria.

“Anche nel bollettino di oggi quasi tutte le persone decedute, per le quali esprimo cordoglio alle famiglie da parte mia e di Regione Liguria, erano over75 – aggiunge Toti – È un dato che va a indicare quanto siano necessarie le misure che abbiamo preso, stiamo prendendo e prenderemo ancora a protezione delle fasce più fragili della nostra cittadinanza. Credo però sia un errore strategico, a livello nazionale, continuare a non prendere in considerazione in modo strutturale la fascia più delicata e fragile della popolazione”.

... » Leggi tutto