“Maddalena abbandonata”, martedì manifestazione dei cittadini davanti a palazzo Tursi

Genova. L’apertura di un’attività dove si potrebbero fare anche scommesse è la goccia che ha fatto traboccare ma dietro alla scelta dei cittadini della Maddalena di scendere in piazza c’è un senso di abbandono che parte da lontano: la chiusura prolungata del teatro Altrove, gli episodi di criminalità attorno a negozi e asilo nido, i servizi sociali spostati lontano.

Per questo l’associazione Ama Maddalena chiama a raccolta residenti e commercianti martedì 17 novembre alle 15 davanti a palazzo Tursi in via Garibaldi. “Manifesteremo davanti al consiglio comunale le nostre ragioni per una Maddalena sempre più abbandonata”. Saranno distanziati e con mascherine. Per via delle norme anti covid non sarà permesso ai manifestanti di entrare sugli spalti dell’aula rossa.

