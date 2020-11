Mascherine, l’imprenditore alassino Puricelli a Dritto e Rovescio: “La Cina sta facendo affari d’oro”

Alassio. Ieri sera su Rete 4 è andato in onda, durante la popolare trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, un lungo servizio incentrato sulle “mascherine chirurgiche” e l”invasione di mascherine cinesi.

Al centro la differenza di costi e qualità delle mascherine, comparati con quelli made in Italy. il servizio all’interno del programma Dritto e Rovescio ha condotto il giornalista nella sede dell’azienda Divoc Italia, azienda con sede operativa a Binasco, alle porte di Milano,che si occupa della produzione di mascherine, occhiali, visiere, tutti presidi sanitari molto richiesti e indispensabili per la protezione del virus Covid. Gli imprenditori alassini Giovanni e Andrea Puricelli, titolari di Divoc Italia, producono mascherine chirurgiche di classe IIR totalmente italiane e hanno illustrato al pubblico con esempi pratici le differenze tra una mascherina cinese rispetto ad una prodotta in Italia.

