Morte di “Cicciò” Lagorio, il cordoglio della Rari Nantes Imperia

Imperia. «La presidente Leone, il consiglio direttivo e tutta la Rari porgono le più sentite condoglianze alla Famiglia Lagorio, per la scomparsa del caro ‘Cicció’. Per tanti anni é stato una colonna portante del mondo giallorosso: dapprima giocatore, poi socio e consigliere. Ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dell’Imperia Nuoto. Ci stringiamo in un forte abbraccio e rivolgiamo a te il nostro pensiero, Lorenzo».

