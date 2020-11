Nasce ZenAsporto, il delivery 100% genovese: molti i locali che aderiscono

Genova. “Durante il primo lockdown ci siamo chiesti: come possiamo aiutare in maniera efficace i nostri concittadini?” racconta Carlo Barile, uno dei 4 giovani imprenditori genovesi che hanno dato vita al primo portale di delivery e supporto alle aziende 100% genovese e 100% gratuito fino a fine emergenza, sia per le aziende che per i cittadini.

Nasce, così, Zenasporto da un’idea di Marco, Carlo, Giulia e Marco: un gruppo di professionisti provenienti da diversi settori per una piattaforma online che intende creare rete, svilupparla e, soprattutto, supportare non soltanto le tante attività in difficoltà bensì la cittadinanza tutta.

