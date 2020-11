Recovery fund, Legambiente: “Il piano di Regione Liguria promosso a metà”

Genova. Dalle notizie divulgate tramite stampa apprendiamo che la regione Liguria presenterà il piano per afferire ai finanziamenti del Recovery Fund chiedendo 23 miliardi su 209 disponibili per il nostro Paese. Una cifra che rappresenta l’11% del totale e che, siamo convinti, non sarà mai approvata dal Governo. Per questo si dovranno individuare le priorità di investimento e sarà necessario puntare sulle opere davvero utili, coerentemente con quanto indicato dall’iniziativa approvata dal Consiglio Europeo Next Generetion EU a cui fa riferimento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sarà composto dall’insieme dei Piani delle Regioni attraverso la discussione nella conferenza stato/regioni.

“Nella lista delle opere approvate ieri in Giunta Regionale ci sono aspetti positivi, in particolare per il raddoppio ferroviario Genova Ventimiglia, la Pontremolese, la ciclovia tirrenica – dichiara Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria – altre opere infrastrutturali stradali risultano invece invasive e potenzialmente dannose e impattanti per il dissesto idrogeologico ed il consumo di suolo e sottosuolo. In attesa di visionare la delibera di giunta approvata – aggiunge Grammatico – ricordiamo che la richiesta di questi fondi dovrà essere approvata dal Consiglio dell’Unione Europea e perderli, a causa della proposta di opere incoerenti con le direttrici forniti dall’UE, rappresenterebbe una beffa per tutti i cittadini”.

