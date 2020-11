Black Friday: cos’è e perchè è un’occasione da non farsi sfuggire

Cresce l’attesa per il black Friday, edizione 2020, che si annuncia come uno dei più vantaggiosi degli ultimi anni. Stiamo parlando della classica ricorrenza americana che avviene il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento. Il primo black Friday venne celebrato grazie ad una intuizione geniale dei grandi magazzini Macy’s nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, una volta superato il Thanksgiving day. Così, all’interno del centro commerciale furono proposti sconti senza precedenti che richiamarono migliaia di persone. L’invenzione di Macy’s fu poi emulata anche da altri store, ma passarono molti anni prima che il fenomeno divenisse quello che è oggi.

I dati di un successo clamoroso

... » Leggi tutto