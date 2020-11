Genova. Sono 822 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4850 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In provincia di Imperia il dato è di 114 nuovi casi, a fronte di soli 3 ospedalizzati in più rispetto a ieri. Si contano anche 21 decessi accertati su scala regionale. Di seguito il dettaglio dei dati diffusi da Alisa:

