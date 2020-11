Coronavirus, Toti: “Molte persone a passeggio: servono serietà e responsabilità per uscire dalla zona arancione”

Regione. “Nelle nostre strade oggi si sono viste molte persone a passeggiare. È giusto andare comprare nei negozi, ma non a fare lo struscio, passeggiare con gli amici come se nulla fosse. Il nostro obiettivo, in queste 2 settimane, deve essere tornare fuori dalla zona arancione, rientrare nella gialla, o in una situazione il più possibile vicino alla normalità: per farlo sono necessari attenzione, rigore, serietà, senso di responsabilità e sono necessari adesso. Il contagio sta rallentando, l’Rt sta scendendo, è necessario essere seri e attenti ora”. Questo l’appello del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto aggiornamento sulla situazione Covid nella nostra regione.

“I numeri di oggi confermano il trend, l’Rt va calando su tutta la nostra regione, in particolar modo a Genova dove sono state prese misure anche prima di quelle stabilite dal Governo – aggiunge Toti – La pressione sui nostri ospedali è in lieve calo, cominciano le prime dimissioni e ad arrivare meno persone nei pronti soccorso. In ogni caso, il mio appello resta quello di recarvisi solo in caso di assoluta necessità”.

