Emergenza Covid, l’appello della Croce Rosa di Celle: “Mancano volontari, aiutateci ad aiutare”

Celle Ligure. Sono giorni difficili alla Croce Rosa di Celle Ligure. Le dure ore di lavoro sono scandite dal campanello che annuncia il passaggio dei treni, nella sede a due passi dai binari, e dal suono del telefono che segnala la necessità di intervenire. E loro sono pronti a scattare. Umanità in questi volontari che ti aprono la porta col sorriso, ma anche preoccupazione. Ti guardano e ti dicono: “Qui siamo pochi”.

Vogliono aiutare il prossimo, non ci stanno a staccare quando c’è bisogno. E ora ce n’è davvero. Così spesso i loro turni raddoppiano. La presidente della Pubblica Assistenza, attraverso Ivg, lancia un accorato appello: “Abbiamo estremo bisogno di volontari – afferma Rossella Colombo – Noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile e tutto il nostro tempo, ma siamo pochi: abbiamo circa venti militi impiegati nelle emergenze. Non riusciamo a stare a casa sapendo che fuori c’è bisogno di noi. Così spesso i nostri turni raddoppiano per poter dare una mano”.

