Il grido d’allarme delle pubbliche assistenze: mancano volontari, scarseggiano i soldi e devono anche pagare l’autostrada

Provincia. A causa del Covid la pressione cresce anche sulle Pubbliche Assistenze e sulla Croce Rossa. Loro, i volontari delle ambulanze, sono in prima linea 24 ore al giorno. Dedicano agli altri il tempo libero, sottraendolo agli affetti più cari e talvolta anche al lavoro. Rischiano il contagio, nonostante tutte le precauzioni, come tutti coloro che operano nella Sanità in questi tempi grami.

Perché lo fanno? “È una cosa che hai dentro – risponde Nanni Carlevarino, presidente della Croce Bianca di Savona -. Ogni giorno vedo giovani e meno giovani in servizio e ogni volta mi stupisco ancora del loro impegno”.

... » Leggi tutto