Imperia, scomparsa di Lorenzo Lagorio. Il ricordo del consigliere Luca Lanteri

Imperia. «È mancato Lorenzo Lagorio mio amico e consigliere comunale per molti anni. Lorenzo, detto Ciccio,’ è stato da sempre impegnato non solo in politica cittadina ma anche nel mondo del lavoro dello sport dell’associazionismo. Sempre attento su ogni avvenimento e progetto cittadino con approccio libero indipendente e mai condizionato da mode o convenienze. Ho avuto modo di confrontarmi spesso con lui traendo sempre spunti interessanti e condividendo momenti piacevoli e simpatici Sentite condoglianze e un abbraccio a tutta la Tua splendida famiglia. Ciao Ciccio’», così il capogruppo di Progetto Imperia Luca Lanteri.

