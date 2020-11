Impianto a gas a Vado, Uniti per la Salute: “Una grande centrale da 800MW non è certo una cucina economica”

Vado Ligure. “La decisione di Tirreno Power di presentare una richiesta di raddoppio della potenza con un altro grande gruppo (così si apprende dai media) ci ha lasciato letteralmente stupefatti”. Ad affermarlo sono i vertici dell’associazione “Uniti per la Salute”, che così commentano la notizia della possibile prossima realizzazione, da parte di Tirreno Power, di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica presso il sito dell’ex centrale termoelettrica. I progetti che l’azienda sta valutando riguardano impianti di ultima generazione a ciclo combinato alimentati a gas naturale.

“La nostra associazione il 30 giugno 2019 presentò in sede di riesame Aia osservazioni che evidenziavano le problematiche legate alle emissione della attuale grande centrale a turbogas da ben 800 MW in pieno centro abitato. Uniti per la Salute nel 2019 (quando ancora non si osava parlare di progetti di nuovi gruppi), consapevole delle problematiche relative ad una centrale di tale potenza in pieno centro abitato, aveva presentato osservazioni chiedendo che si tenesse conto con la massima attenzione delle emissioni di questi impianti turbogas, (nella fattispecie la centrale operativa a Vado-Quiliano dal 2007) specialmente in particolato sottile e ultrasottile, anche in riferimento alla difficile situazione ambientale e sanitaria chiedendo la massima attenzione nel procedimento”.

... » Leggi tutto