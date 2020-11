La Fondazione Tribaleglobale rende omaggio alle “origini alassine” di Ferenc Pintér, copertinista dei romanzi di Maigret

Alassio. La Fondazione Tribaleglobale, presieduta da Giuliano Arnaldi, ha realizzato un’animazione multimediale in omaggio alle “origini alassine” di Ferenc Pintér, l’artista di origine ungherese che ha disegnato le copertine dei romanzi di Maigret.

“In tempi di Covid la resilienza è d’obbligo – nota Arnaldi – Chiusi in noi stessi possiamo aprirci al mondo attraverso il nostro mondo, attraverso gli oggetti nei quali siamo immersi quotidianamente e che diamo per scontati. Riorganizzare la Biblioteca Tribaleglobale (oltre cinquemila titoli tra arte, letteratura, storia del pensiero, consultabili gratuitamente a Onzo) mi ha dato questa sensazione, amplificata in modo esponenziale da uno sguardo nuovo su una antica passione, Simenon”.

... » Leggi tutto