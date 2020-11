L’Under 21 parla ligure: Scamacca, l’ex Pinamonti e Marchizza portano gli azzurri all’Europeo

Under 21 nel segno del “2”. Due goal per tempo per piegare il Lussemburgo e quota 22 punti raggiunta in classifica. Numeri che significano qualificazione all’Europeo di categoria. Il match di mercoledì con la Svezia sarà dunque inutile ai fini della qualificazione. E visto il nome degli avversari meglio così.

Under 21 nel segno della Liguria. Proprio come accaduto giovedì in occasione del successo per 2 a 1 in casa dell’Islanda, anche nella gara odierna contro la nazionale del piccolo stato mitteleuropeo i marcatori sono giocatori che militano o hanno una recente militanza in squadre della nostra regione.

