Meteo, sulla Liguria domenica uggiosa con nuvole e pioggia su tutta la regione

Genova. L’alta pressione cede momentaneamente il passo al flusso atlantico, che tra domani sera e lunedì veicolerà una debole perturbazione, foriera di qualche pioggia sulla nostra regione, in particolare sul centro-levante. Le temperature si manterranno grossomodo stabili, su valori di poco superiori alle medie per il periodo. Ecco nel dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 15 novembre. Avvisi: Venti moderati da nord al mattino tra Savona e Genova. Rinforzeranno da sud-est nel pomeriggio sul centro-levante. Cielo e Fenomeni: Al mattino cieli molto nuvolosi sul settore centro-occidentale, dove potrà avere luogo della pioviggine o qualche debole piovasco. Nuvolosità più fratta e tempo asciutto agli estremi regionali. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento su tutta la regione, con ancora la possibilità di deboli precipitazioni tra savonese e genovese. In serata i fenomeni tenderanno a farsi più organizzati, assumendo talora carattere di rovescio sul settore centro-orientale. Venti: Al mattino deboli da nord-est a ponente, moderati da nord tra Savona e Genova, deboli da est/sud-est a levante. Nel pomeriggio rinforzeranno da sud-est, ancora deboli da nord-est sull’estremo ponente. Mari: Generalmente poco mossi sotto-costa, localmente mossi a largo. Temperature: Pressoché stazionarie: Costa: min +13/17°C, max +15/18°C. Interno: min +7/11°C, max +10/14°C

