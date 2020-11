Nuovo punto scommesse nei vicoli, il coordinamento: “Impensabile che il Comune lo permetta”

Genova. Sale l’onda della protesta a Genova per l’apertura di un nuovo esercizio commerciale in via della Maddalena, ufficialmente un “punto vendita ricariche” della catena Overplus dove però si potranno effettuare anche scommesse sportive. A puntare il dito contro Comune e Regione, che dovrebbero vietare attività del genere in base all’ordinanza sul centro storico adottata nell’estate 2018, è anche il coordinamento “Mettiamoci in gioco” impegnato nella lotta all’azzardo.

“Mai potevamo pensare che questa amministrazione comunale potesse permettere l’apertura di una sala scommesse alla Maddalena – tuona il coordinatore Domenico Chionetti -. Dal confronto che abbiamo avuto in questi ultimi anni con la giunta regionale e con la consulta genovese che trattavano il danno che l’azzardo arrecava alla salute del cittadino, speravamo che come minimo fosse maturata la cultura che chi ha responsabilità della salute del cittadino pensasse di non aumentare il danno esistente aprendo nuovi punti di azzardo”.

