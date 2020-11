Sampierdarena, “notte brava” in via Dottesio: cassonetti rovesciati e immondizia ovunque

Genova. Via Dottesio a Sampierdarena invasa dai rifiuti dopo che la scorsa notte i cassonetti sono stati presi a calci. La denuncia fotografica arriva dal consigliere comunale della Lega Davide Rossi, vicecapogruppo a Tursi.

Solo pochi giorni fa nella stessa zona era andato in scena un raid vandalico con portoni in frantumi, auto fracassate e vetrine infrante. La colpa, attacca Rossi, è dei “soliti cretini seriali che pensano nonostante le prescrizioni alla circolazione delle persone per la zona arancione di fare ciò vogliono indisturbati”.

