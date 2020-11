Anci Liguria, sostituiti gli amministratori decaduti dopo le elezioni amministrative

Liguria. Le ultime elezioni amministrative hanno dato qualche piccola scossa a livello territoriale ai comuni liguri e, conseguentemente, anche alle rappresentanze locali negli organi di Anci Liguria.

L’ufficio di presidenza ha dunque provveduto a deliberare nuove nomine per riportare al plenum gli organi dell’Associazione, come previsto dallo Statuto. Nella fattispecie, sono stati nominati quattro nuovi componenti, che vanno a rimpiazzare altrettanti amministratori liguri “decaduti” poiché non si sono ricandidati alle elezioni amministrative 2020.

