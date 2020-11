Benvenuti a Savona, Provincia degli autovelox. Il Cadibona diventa un bancomat a spese degli automobilisti

Provincia. Benvenuti a Savona, Città dei Papi e del chinotto e Provincia degli autovelox. Le infernali macchinette sono sistemate soprattutto sulla Statale del Cadibona, e per questo ha destato l’attenzione dell’estensore di questa rubrica la notizia, pubblicata oggi sull’edizione di Savona della Stampa, dell’intenzione di Nicola Isetta, sindaco di Quiliano, di installarne altri due sul Cadibona, ovviamente nel territorio di sua competenza.

Il servizio si deve a Mauro Camoirano, che da anni si batte contro il proliferare dei rilevatori di velocità e che fa presente come, con altri due autovelox (in tutto farebbero 5 in 15 chilometri), la statale diventerebbe una sorta di bancomat a scapito degli automobilisti.

