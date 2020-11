Bilancio 2021, l’Ordine Tsrm-Pstrp: “Le nostre professionalità dimenticate dalla manovra”

Liguria. “La manovra di bilancio 2021, in fase di discussione, dimentica i tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm-Pstrp)”. Lo affermano i vertici dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Savona.

“La bozza della manovra prevede, a partire dal 1° gennaio 2021, riconoscimenti per le sole categorie dei medici e infermieri (articolo 65 recante disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica e articolo. 66 recante disposizioni in materia di retribuzione degli Infermieri del Servizio sanitario nazionale)”.

