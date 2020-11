Bordighera, donna investita sull’Aurelia mentre insegue il cane

Bordighera. Una donna di circa cinquant’anni è rimasta ferita in modo serio in seguito a un incidente avvenuto in serata sull’Aurelia, all’altezza del civico 88, a Bordighera. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, giunta sul posto, la donna, che abita nelle vicinanze, sarebbe stata trascinata in mezzo alla strada dal proprio cane che teneva al guinzaglio mentre sulla carreggiata stava arrivando un ragazzo in sella a uno scooter. L’impatto è stato inevitabile e la cinquantenne è finita a terra.

