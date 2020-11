Celle Ligure. Chi aspettava con ansia che da questo lunedì le code in centro paese fossero un brutto, lontano ricordo, ha avuto un’amara sorpresa: il semaforo di via Colla attende anche oggi, puntuale, i cellesi. Colpa dell’asfalto, da rifare, in via Santa Brigida, ridotta male, dopo la rimozione di new jersey , tubi di palificazione e lamiere del cantiere.

Meno code in mattinata ma il disagio dei rallentamenti comunque continua.

