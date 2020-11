Centro storico, assembramenti e niente mascherine: chiuse due gastronomie e una macelleria

Genova. Una macelleria e due gastronomie sono state sanzionate ieri sera dai carabinieri della compagnia centro nell’ambito dei controlli anti Covid.

I controlli sono avvenuti tra via di Pre, via del Campo e via Lomellini. I titolari sono tutti stranieri e con denunce alle spalle: all’interno dei locali sia i gestori sia gli avventori non indossavano le mascherine. Gli esercizi commerciali resteranno chiusi per 5 giorni.

