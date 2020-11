Coronavirus, contagi in calo nelle scuole genovesi: più che dimezzate le classi in quarantena

Genova. Da una parte è sicuramente l’effetto della “zona arancione“, che ha comportato la chiusura di tutte le scuole superiori con l’attivazione della didattica a distanza. Ma la speranza dei medici è che sia anche il sintomo di un’epidemia che inizia a rallentare. Il dato è questo: nell’ultima settimana si è più che dimezzato il numero delle classi che entrano in quarantena sul territorio della Asl 3 genovese. E il trend sembra essere in costante discesa.

Per fare un confronto: venerdì scorso, 13 novembre, il dipartimento di prevenzione ha disposto l’isolamento per 19 classi in cui almeno un alunno era risultato positivo al coronavirus. Una settimana prima, il 6 novembre, giorno in cui sono scattate le nuove restrizioni imposte dal ministero della Salute, questo numero corrispondeva a 54, quasi tre volte tanto. In quella stessa settimana era stato raggiunto il picco di 64 classi bloccate in un solo giorno.

