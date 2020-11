Coronavirus, Giovanni Toti: «Un Natale buono anche per commercianti e ristoratori»

Genova. «La prossima settimana sarà determinante: se si confermerà l’andamento registrato negli ultimi giorni e vedremo, come sembra plausibile, gli ospedali tornare a prendere fiato, chiederemo al Governo di essere inseriti nella zona gialla, cioè quella in cui l’economia può ripartire e tutti potranno tornare a vivere del proprio lavoro». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto aggiornamento sulla situazione Covid in Liguria.

