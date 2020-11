Coronavirus, il Forum Civico Ligure: «Necessario Piano di emergenza»

Genova. «Dai dati del Ministero della Salute, aggiornati al 9 novembre, la Liguria oggi risulta tra le Regioni a rischio. E questo lo sapevamo. Quello che molti non sanno invece e’ che, sempre da quei dati, si ricava che c’e un’alta probabilità di escalation nei prossimi 30 giorni con classificazione di probabilità “alta” (segnalata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali e con alto impatto dato da “sovraccarico in aree mediche ed evidenza di focolai in RSA/case di riposo/ospedali». Lo sostengono gli attivisti del Forum Civico Ligure per i Diritti Fondamentali

... » Leggi tutto