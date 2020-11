Linea Condivisa: “Giunta Toti si mobilita per privatizzare 53 posti letto presso l’ospedale di Rapallo”

Genova. «Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, la Giunta capitanata da Toti non ferma la corsa verso la privatizzazione della sanità – dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – É infatti ufficiale la notizia della pianificazione di un bando per affidare a un soggetto privato il secondo piano dell’ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo».

«53 posti letto. Lo sottolineo perché sembra folle e inspiegabile: in un momento così critico per la salute dei cittadini liguri, in cui ogni posto letto in più può fare la differenza, Toti e la sua Giunta si mobilitano per privatizzare uno spazio con 53 posti letto».

