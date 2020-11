Maltempo, Di Muro (Lega): «In Gazzetta ufficiale stato emergenza provincia Imperia, ora ristori a imprese e privati»

Roma. «Con la delibera del 10 novembre e con la pubblicazione sabato in Gazzetta ufficiale, si completa finalmente l’ultimo passaggio per il riconoscimento dello Stato di emergenza e la nomina di commissari

straordinari per il maltempo che ha colpito lo scorso 3 ottobre la provincia di Imperia in Liguria e le province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte.

... » Leggi tutto