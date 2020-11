Pietra Ligure, partiti i lavori per sistemare il torrente Maremola

Pietra Ligure. Sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del tratto terminale dell’alveo del torrente Maremola a Pietra Ligure, per l’aumento della resilienza ambientale e la mitigazione del rischio idrogeologico.

L’intervento, per un impegno di spesa complessivo di 850 mila euro, è parte dell’importante programma di opere pubbliche finanziate con i fondi messi a disposizione dalla protezione civile per il ripristino dei danni conseguenti all’alluvione 2018 e riguarda il rialzo degli argini per renderne l’altezza equivalente su entrambe le sponde e l’abbassamento della quota d’alveo ottenuta attraverso la rimozione del materiale di sovralluvionamento.

