Turismo, visite in crescita ma pil in calo: tutti i numeri del settore prima del Covid

Genova. L’Osservatorio Turistico Regionale presenta la settima edizione del focus sul “Valore Aggiunto del Turismo” (dati 2019). Ne emerge un bilancio tra luci ed ombre rispetto al 2018, con un trend sostanzialmente positivo in termini di presenze turistiche sul territorio, legate soprattutto al mercato parallelo delle abitazioni private e alla crescita di appeal nei confronti di un turismo internazionale in cerca di vacanze a misura di “famiglia”.

L’Osservatorio Turistico Regionale presenta la settima edizione del focus sul “Valore Aggiunto del Turismo” (dati anno 2019), che ha lo scopo di stimare l’impatto economico che il settore ha sulla nostra regione.

Considerando per il 2019 circa 79,4 milioni di presenze turistiche stimate in Liguria tra alloggi in strutture ricettive e permanenze nelle abitazioni private, si stima un impatto economico di oltre 5 miliardi e 550 milioni di euro, legato alle spese sostenute nel corso della vacanza da questi turisti.

