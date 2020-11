Ventimiglia, Eleonora Palmero è ufficialmente assessore. La nuova giunta Scullino

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino annuncia di aver ufficialmente nominato stamani Eleonora Palmero nuovo assessore della giunta ventimigliese in sostituzione della dimissionaria Mabel Riolfo, eletta consigliere regionale. Diventando assessore, Eleonora Palmero si è a sua volta dimessa da consigliere comunale, essendo le due cariche incompatibili: entra quindi in consiglio come consigliere di maggioranza Domenico Calimera (già consigliere comunale, sindacalista e frontaliere), che farà il suo ingresso nella prossima seduta del parlamentino il 27 novembre.

