Alassio, laboratori per grandi e piccini in occasione della giornata della gentilezza

Alassio. In occasione della giornata della gentilezza l’equipe del nido comunale d’infanzia Piccolo Principe di Alassio, gestito dalla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, ha organizzato piccoli laboratori dedicati al tema. Partendo dall’esperienza dei bambini, tesori incontaminati di grandi risorse, le educatrici hanno proposto un’attività particolarmente coinvolgente.

“Dopo un breve ‘circle time’ – raccontano dal nido – in cui i bambini e, successivamente le educatrici, si sono raccontati in merito alla tematica della gentilezza e nel quale sono emerse parole come: “grazie”, “ciao”, “per favore” e gesti, quali carezze, abbracci, baci e doni, si è entrati nel vivo dell’attività. I bambini hanno pescato da un cestino alcune immagini raffiguranti gesti gentili e sono stati invitati a raccontare con chi li condividono e a chi vorrebbero donarli tra i compagni del nido. L’attiva partecipazione e l’emotivo coinvolgimento di tutti i protagonisti hanno colorato la mattinata di piacevoli sensazioni.

