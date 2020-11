Carcare, due discariche abusive sequestrate dalla Guardia di Finanza

Carcare. I militari della Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito dei quotidiani servizi di istituto volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati ambientali, hanno sequestrato a Carcare due discariche abusive nei pressi della chiesa di San Giovanni. I Finanzieri della Tenenza di Cairo Montenotte hanno infatti individuato due aree recintate sotto il cavalcavia della variante di Carcare e sotto l’autostrada Savona-Torino, al cui interno erano depositate grandi quantità di rifiuti illecitamente depositati.

I militari, all’interno dei siti, hanno rinvenuto stoccati, su una superficie di circa 300 mq, circa 600 metri cubi di rifiuti classificati “speciali non pericolosi”: in particolare infissi in alluminio, inferriate e grate in ferro, vetro, plastica, porte in legno ed altri materiali di risulta provenienti da ristrutturazioni o demolizioni edili. Il titolare ha fino ad ora operato senza le previste autorizzazioni, ovvero ha stoccato i predetti rifiuti in violazione del art. 256 del decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

