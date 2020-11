Coronavirus, lieve flessione dei contagi in Liguria: sono 685 su 5670 tamponi

Sono 685 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.670 tamponi effettuati. Sempre proseguire quindi il trend di una lieve flessione del contagio. È quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione con i dati trasmessi al ministero della Salute.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali ci sono 18 ricoverati in più rispetto a ieri e risalgono anche i posti occupati in terapia intensiva che sono 117 (ieri erano 111). Ancora severo invece il bilancio dei deceduti: nelle ultime ventiquattro ore se ne registrano 20 (di questi 5 sono relativi alla giornata di ieri e oggi).

