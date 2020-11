Covid, i pronto soccorso di Genova scendono sotto i 200 accessi

Genova. Per la prima volta nell’ultimo mese i principali pronto soccorso di Genova scendono sotto la soglia ‘psicologica’ dei duecento accessi in contemporanea dopo il picco degli oltre trecento registrato due settimane fa a causa dell’emergenza covid.

Sono 174 i pazienti in corso di visita alle 17.30 nei pronto soccorso degli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi. Di cui 21 codici rossi, nessuno in attesa, 57 in codice giallo di cui due in attesa, 25 in codice verde e 71 in osservazione breve intensiva.

