Distributori h24, la sentenza del Tar di Genova: “Giusto chiuderli per il rischio assembramenti”

Genova. È legittima l’ordinanza regionale che impone a Genova la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande per l’emergenza coronavirus. Lo ha stabilito il Tar di Genova nella sentenza con cui ha respinto il ricorso di due esercenti di piazza Manzoni e via Canevari che avevano impugnato il provvedimento.

Secondo i giudici della seconda sezione, a prevalere è il criterio della protezione sanitaria. Ciò che induce a questa valutazione, si legge nella sentenza, è il fenomeno dei “capannelli che spesso si formano in prossimità degli esercizi in questione, rendendo così difficile il mantenimento delle distanze utili per contenere la diffusione degli agenti patogeni”.

... » Leggi tutto