Genova non vuole rinunciare al luna park: allo studio un’edizione soft a prova di coronavirus

Genova. Parlarne oggi è quasi fantascienza, ma in un mese possono cambiare tante cose. Ed è quello che sperano in fondo gli organizzatori del luna park di Genova, dal 1962 una presenza ininterrotta alla Foce nel periodo delle feste natalizie, quest’anno messo seriamente in dubbio dall’emergenza coronavirus. Un’incertezza pressoché totale che tuttavia non impedisce di immaginare soluzioni alternative per non rinunciare ai tradizionali baracconi.

“Noi ci stiamo pensando – conferma Amedeo Zanetti, portavoce del consorzio – e stiamo trattando con gli uffici del Comune di Genova per arrivare a tenere la manifestazione. Quello che potremmo mettere in campo sono i protocolli che abbiamo già utilizzato in altre occasioni quest’estate. Ad esempio a Bergamo, una delle città più colpite, tra agosto e settembre si è tenuto un grande luna park con un centinaio di attrazioni e da quanto ci risulta non ha causato nessun contagio”.

... » Leggi tutto