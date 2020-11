In Liguria una ragazza su 5 non studia né lavora, il 22% dei minori vive in povertà relativa

Liguria. Un Paese e una regione, la Liguria, non “a misura di bambino”, che si sono trovate ad affrontare l’emergenza Covid-19, ma ancor meno “a misura di bambine”. Bambine e ragazze che in Italia pagano sulla loro pelle disuguaglianze di genere sistematiche e ben radicate nella nostra società, che si formano già nella prima infanzia, che le lasciano indietro rispetto ai coetanei maschi e che, con la pandemia, sono deflagrate.

Sono solo alcuni dei dati che emergono dal nuovo Atlante dell’infanzia a rischio “Con gli occhi delle bambine” diffuso a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza da Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Quest’anno l’Atlante apre una finestra sulla condizione dell’infanzia nel nostro Paese e nella regione Liguria, restituendoci una fotografia fatta di povertà minorile e disuguaglianze educative, e propone un approfondimento sulla condizione di bambine e ragazze, evidenziando per loro un futuro post pandemia a rischio.

