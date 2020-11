Negozi H24, il M5S: “Punti vendita chiusi solo a Genova, perché?”

Liguria. “In Liguria, le regole non sono uguali per tutti: l’ordinanza regionale 73/2020, che riprende peraltro una precedente ordinanza, ha imposto che i negozi h24 nella città di Genova debbano rimanere chiusi. Nel resto della nostra regione, invece, non è stato predisposto alcun blocco. Non si capisce che differenza corra tra un negozio h24 di Genova e uno di Ventimiglia, Savona, Rapallo o La Spezia. Il risultato è che nel capoluogo ligure, da un giorno all’altro, a oltre 100 titolari di distributori h24 è stato impedito di lavorare, con evidenti ricadute economiche e occupazionali”, fanno sapere il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi e il consigliere comunale Fabio Ceraudo.

“I titolari degli shop h24, che hanno dato vita a un comitato spontaneo, hanno comprensibilmente chiesto alle istituzioni di fare un passo indietro – aggiunge Tosi – lo scorso 5 novembre hanno anche inviato all’ufficio di presidenza del consiglio regionale e a tutti i capigruppo delle forze consiliari una richiesta con la quale si chiedeva di essere auditi nella conferenza dei capigruppo. Non hanno ancora ricevuto risposta. Sollecito nuovamente il presidente del Consiglio regionale a fissare un’audizione”.

