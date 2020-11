New Racing for Genova soddisfatta del Challenge Valpolcevera

Genova. Soddisfazioni, per la New Racing for Genova, dalla partecipazione al 2° Challenge Valpolcevera – 10° Challenge del Lupo, prova del Campionato Italiano di Formula Challenge, disputato domenica 15 novembre sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

La scuderia genovese vi ha preso parte con nove dei dieci piloti iscritti: non ha gareggiato, infatti, il solo Alessandro Polini, per problemi elettrici manifestati dalla sua Polini 01 Bmw.

