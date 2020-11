Recovery Fund, Linea Condivisa: «Giunta Toti stila lista di titoli generici e cifre esorbitanti, ma non coinvolge opposizioni o parti sociali»

Genova. «La maggioranza di centrodestra capitanata da Toti ha stilato una “lista della spesa” di investimenti per oltre 22 miliardi di euro, che cambierebbero radicalmente la faccia alla nostra regione, su come spendere i soldi del Recovery Fund. Senza rendere pubblici i fascicoli sugli investimenti, con i dettagli progetto per progetto. Senza coinvolgere il resto del consiglio regionale o le parti sociali. Non è così che funziona».

... » Leggi tutto