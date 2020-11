Toti: “Nessuna ipotesi di Liguria in zona rossa, prevedo seriamente zona gialla in due settimane”

Genova. Liguria in zona rossa? “Non c’è alcuna ipotesi di passaggio in zona rossa dalla zona arancione. Al contrario, se i dati dovessero rimanere questi prevedo seriamente l’ipotesi di riportare la Liguria in zona gialla da qui a un paio di settimane“. Così il presidente Giovanni Toti, nel corso della consueta conferenza stampa di fine giornata, smentisce le notizie apparse oggi su alcuni mezzi di informazione che presagivano una possibile ulteriore “retrocessione” della nostra regione da parte del governo.

E proprio il meccanismo alla base della suddivisione dell’Italia in colori è finito nel mirino di tutti i governatori italiani, riuniti oggi nella Conferenza presieduta dallo stesso Toti (visto che Bonaccini si è ammalato di Covid) che ha approvato all’unanimità una proposta del presidente friulano Fedriga con una lista di richieste al governo in vista del prossimo Dpcm.

