Bonus taxi, consegnate le prime 1000 tessere: in fase di approvazione 4400 richieste

Genova. Ad oggi sono 1.991 beneficiari del Bonus Taxi individuati da Filse e tra questi oltre 1.000 hanno già avuto la tessera in mano per poterla utilizzare. Questi i primi dati del servizio messo a disposizione da Regione Liguria per garantire la mobilità in sicurezza per le categorie più a rischio, tra cui persone con disabilità, donne incinte e anziani over 75.

Nelle prossime ore Filse dovrebbe approvare un nuovo elenco di 2400 nuovo beneficiari che potranno quindi recarsi presso lo sportello Carige indicato al momento della presentazione della domanda per ritirare la propria tessera, che contiene un valore di 250 euro spendibili fino a 30 euro per corsa.

