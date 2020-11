Coppia usa la scusa della sigaretta per rapinare un commerciante alla Maddalena, donna arrestata

Genova. La donna lo ha distratto chiedendogli una sigaretta, l’uomo che era con lei lo ha bloccato contro il muro e gli ha sfilato il portafoglio, contenente 350 euro. Disavventura per un commerciante in via della Maddalena ieri mattina mentre trasportava del materiale ingombrante all’interno del suo negozio.

Il rapinatore si è dileguato velocemente, ma la vittima è riuscita a seguire la complice per i vicoli, senza mai perderla di vista, chiamando nel contempo il numero di emergenza.

