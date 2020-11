Covid, presentato il punto tamponi drive-trough di Cairo

Cairo Montenotte. Sarà attivo a partire da lunedì 23 novembre (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) il nuovo punto tamponi drive through allestito da Cairo Salute e Asl2 in via Borreani Dagna 30. La presentazione del nuovo centro si è tenuta questo pomeriggio e ha visto la partecipazione del sindaco Paolo Lambertini e del vice Roberto Speranza, dei consiglieri regionali Roberto Arboscello e Brunello Brunetto e dei rappresentanti dei Comuni di Giusvalla, Dego, Piana Crixia, Plodio, Cosseria, Millesimo e di Giuseppe Grisolia di Altare.

Come precisa il direttore di Cairo Salute, Amatore Morando, il servizio sarà a disposizione di tutti coloro i quali vorranno o dovranno verificare la loro positività al Covid-19: “Possono accedere al centro – spiega – tutti coloro i quali non hanno sintomatologie particolarmente gravi né febbre oltre i 37,5 gradi o hanno avuto (o non hanno avuto) contatti con persone risultate positive ma non sono in sorveglianza obbligatoria. Il servizio è frutto di una commistione tra pubblico e privato. Per quanto riguarda la parte pubblica, i medici di medicina generale sottoporranno a tampone tutti quei pazienti che si ritiene debbano essere sottoposti a test e quei pazienti che hanno o hanno avuto i sintomi ma non hanno certezza di aver contratto il virus. Per quanto riguarda la parte privata, invece, lo stesso servizio a pagamento verrà offerto dal Consorzio Liguria Salute (associazione che raccoglie i centri salute della provincia) a coloro i quali desiderano sottoporsi a test per necessità o anche semplice curiosità”.

