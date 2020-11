Inchiesta Autostrade, Castellucci si avvale e non risponde al giudice

Genova. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ex Ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci arrestato una settimana fa insieme ad altri due ex dirigenti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti difettose.

“L’ingegnere Giovanni Castellucci, anche su mio consiglio, ha preferito non rispondere oggi alle domande del Giudice per le indagini preliminari – ha spiegato l’avvocato Carlo Longari – riservandosi di chiarire quanto a lui contestato al Pubblico ministero non appena avrà avuto modo di leggere le oltre sedicimila pagine depositate a sostegno della misura cautelare emessa nei suoi confronti”.

