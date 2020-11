La vicepresidente Daniela Giaccardi: “Il VBC non si ferma, massima attenzione ai protocolli”

Prosegue il viaggio di Ivg attraverso le società di pallavolo della nostra provincia per capire come stanno affrontando questo momento particolarmente complicato.

Tra le società che hanno deciso di non alzare bandiera bianca e di non fermare del tutto l’attività c’è il VBC Savona. Il club biancorosso, infatti, ha deciso far proseguire i gruppi del settore femminile, under 13, 15, 17 e 19 e il gruppo degli under 19 del settore maschile.

... » Leggi tutto