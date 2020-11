Liguria, eletta Valentina Jannacone come coordinatrice regionale di “Unione Nazionale Vittime”

Liguria. E’ stato eletto come nuovo coordinatore regionale dell’associazione “Unione Nazionale Vittime” a supporto delle vittime di reati violenti di ogni genere, la genovese Valentina Jannacone.

“Sono molto onorata che la scelta sia ricaduta su di me. Ho conosciuto il team Unavi e Paola Radaelli (presidente dell’associazione) due anni fa, quando mi chiesero di presentare alcune serate dedicate al tema delle vittime di reati violenti. Da quel giorno è nata una collaborazione che ha arricchito soprattutto la mia persona che come molti, non si rende ancora conto di quanto certe situazioni siano vicine”.

... » Leggi tutto